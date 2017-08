Zukunft: Tipps für die Weiterentwicklung in Sachen Karriere.

Leben heißt Veränderung – das gilt nicht zuletzt auch im Job. Veränderungen können notwendig sein, etwa weil man in einer beruflichen Sackgasse angekommen ist oder sich einfach persönlich und in Sachen Karriere weiterentwickeln möchte. Wir geben dazu Tipps, einen aus dem Direktvertrieb und einen aus dem Bereich der BWL. Eine Möglichkeit, sein eigenes Business aufzuziehen, bietet etwa der Direktvertrieb. Hier sind die Chancen vielfältig und der Einstieg über Produkte und Partner leicht. Das Geschäft kann ein Nebenverdienst sein oder als lukrativer Hauptberuf ausgeübt werden.

Betriebswirtschaftler sind aufgrund ihrer vielseitigen Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt stark nachgefragt. Allerdings sind an den Präsenzhochschulen die verfügbaren Plätze begrenzt – die Alternative ist das Masterstudium an einer Fernhochschule wie der Hamburger Fernhochschule (HFH). Studierende können in vier Semestern ihre Kenntnisse vertiefen und Managementkompetenzen erwerben, im Vordergrund steht der Praxisbezug.

Djd