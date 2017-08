Offenes Ohr für Jugendliche

Ehrenamt: Schöneweider Erzieher veranstaltet Treff für Gespräche.

Ob Liebeskummer oder Stress in der Schule: Jugendliche haben viel zu erzählen, doch nicht immer sollen oder können Eltern die ersten Ansprechpartner sein. Christian Mittermaier aus Schöneweide hört ihnen zu. Dafür hat das bezirkliche Freiwilligenzentrum „Sternenfischer“ den ehrenamtlicher Mitarbeiter der Jungen Kirche jetzt als „Stern des Monats“ ausgezeichnet. „Wenn die Kinder auf der Straße meinen Namen rufen und sich freuen, mich zu sehen, macht mich das glücklich“, sagt der 36-Jährige. Jeden Freitagnachmittag veranstaltet die Junge Kirche eine Zeit für die 11- bis 13-Jährigen. Mittermaier: „Wir sprechen über Gott und die Welt, über Probleme in der Schule oder in der Familie, machen auch Spiele. Die Kinder und Jugendlichen haben einen großen Redebedarf und es gibt ja manches, das man nicht unbedingt mit den Eltern besprechen will. Da will ich einfach für sie da sein. Nach meiner Arbeit als Erzieher in der Kita kostet das Zeit und Kraft, aber ich bekomme auch viel zurück.“ Am meisten freut er sich immer auf das Gussower Erlebniscamp der Berliner Stadtmission. Jeweils 50 Kinder von acht bis 13 Jahren verbringen dort eine Woche ihrer Sommerferien. „Ich bin immer die gesamten vier Wochen dabei, seit 2006 schon, und drehe mit den Kindern kleine Filme zu selbst gewählten Themen. Im letzten Jahr habe ich vier Wochen unbezahlten Urlaub genommen. Ich bin meinem Arbeitgeber sehr dankbar, dass er das ermöglicht hat. In diesem Jahr muss ich meinen regulären Urlaub nehmen, aber das ist es mir wert. Der Spaß, den die Kinder haben, ihr Strahlen, das kann mir kein Chef bezahlen. Ich gebe in meinem Ehrenamt ein Stück Herzblut und das spüren die Kinder.“

red, Bild: Reginald Gramaté