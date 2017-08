Die Keimzelle der neuen Mobilität

Der Berliner will am liebsten immer dort sein, wo der Bär steppt. Deshalb ist er oft unterwegs, steht aber auch jährlich 40 Stunden im Stau. Neue Mobililtätskonzepte wollen das ändern. Die Entwicklung ist der Anfang vom Ende des eigenen Autos.

Der Berliner bewältigt im Durchschnitt drei Wege pro Tag. Männer legen dabei etwas mehr als sieben Kilometer, Frauen einen Kilometer weniger zurück. Noch geschieht das am häufigsten mit dem Auto oder zu Fuß, etwas seltener mit Bus oder Bahn, deutlich weniger, aber in spürbar wachsendem Maße, mit dem Fahrrad. Nach den Vorstellungen des Senates soll der Anteil des individuellen Autoverkehrs bis zum Jahr 2025 von gegenwärtig 30 Prozent auf 25 Prozent sinken. Das reiche nicht aus, sagen Kritiker. Wenn die Stadt ihre klimapolitischen Ziele erreichen will, dürfe der Anteil 2030 nur noch halb so groß wie heute sein. Aber wie soll das geschehen? Der Berliner ist gern dort, wo der Bär steppt, er ist gern Teil der lebendigen Stadt. Mobilitätsalternativen sind deshalb gefragt. Eine Modernisierung des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV), mehr Elektro-Autos und mehr Sharing von fahrbaren Untersätzen, so lauten verschiedene Ansätze.

Eins statt sechs. Die Hoffnung, dass etwa ein Car-Sharing-Auto sechs private Pkw ersetzen könnte, teilt Rolf Mienkus. Der 48-jährige Charlottenburger, der im Kiez um den Klausenerplatz zu Hause ist, hat sein Auto letzten Herbst abgeschafft.

Mienkus hat dafür mit seinem Partner Dr. Bernd Stary eine Firma gegründet, die insel-projekt.berlin UGmbH. Gemeinsam haben sie sich auf die Fahnen geschrieben, die Mierendorff-Insel und den Klausener-Kiez aus einem von Autos dominierten Raum in einen Berliner Nukleus der mulitimodalen Mobilität umzuwandeln. Mienkus und Stary wollen ihre Nachbarn dazu anregen, den privaten Pkw abzuschaffen. Denn auch im Klausener-Kiez ist es nicht anders als sonstwo in der Stadt: Die meisten Autos stehen mindestens 23 Stunden am Tag ungenutzt am Straßenrand.

62 Stunden Parkplatzsuche

Laut dem Verkehrsdienstleister Inrix verbringt jeder Berliner Autofahrer statistisch gesehen 62 Stunden pro Jahr mit der Suche nach einem Parkplatz. Was ihn ungefähr 1350 Euro kostet. Daneben geht man bei Inrix davon aus, dass jeder zweite Autofahrer einen Strafzettel fürs Falschparken bekommen hat. Um diesen zu vermeiden, stecken viele Autofahrer lieber ein paar Münzen zu viel in den Automaten. Laut Inrix beträgt die überbezahlte Zeit pro Auto im Schnitt 124 Euro im Jahr. Ein weiteres Ärgernis sind Staus: 40 Stunden musste sich der Berliner 2016 im Stillstand gedulden.

Sichtbare Alternative

Den Wandel im Klausenerplatz-Kiez haben Mienkus und Stary mit einer Befragung begonnen. „Die Bereitschaft für eine Auto-Alternative wäre schon da, wenn es sichtbare Alternativen gäbe“, sagt Bernd Stary. Aus diesem Grund haben sie mit dem Bezirksamt dafür gesorgt, dass es zwei ständige Car-Sharing-Plätze im Kiez gibt. Und sie haben einen Partner mit ins Boot geholt: BMW. Frank Hansen vom Kompetenzzentrum Urbane Mobilität der BMW Group erkennt in dem Projekt den Keim des Neuen. „Auch wir sehen“, sagt er, „dass die Zukunft nicht in immer mehr Autos, aber in mehr und besserer Mobilität bestehen sollte.“ Um dem Car-Sharing zum Durchbruch zu verhelfen, so Hansen, sei es notwendig, ein Prozent der bisherigen Stellflächen in einem Wohngebiet in ständige Stellplätze für Mietautos umzuwandeln. Dann könnte die Breitschaft für Neues eine kritische Masse erreichen.

red, Bild: insel-projekt.berlin