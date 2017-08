Sulkysport vom Feinsten

Trabrennen: Die große Derbywoche in Mariendorf ist in vollem Gange.

Manchmal entscheiden wenige Millimeter zwischen Sieg und Niederlage. Ängstlich darf man als Trabrennfahrer nicht sein, wenn man im Sulky eines Pferdes in höllischem Tempo um die Bahn rast. Auf der Mariendorfer Piste entwickelt sich ein ganz besonderer Geschwindigkeitsrausch – denn seit ihrer mit Millionenaufwand durchgeführten Sanierung gehört die zwischen Kruckenbergstraße und Mariendorfer Damm gelegene Anlage endgültig zu den schnellsten Bahnen in ganz Europa.

Nun steht der absolute Saisonhöhepunkt ins Haus: die Derby-Woche, die vom 28. Juli bis zum 6. August stattfindet. In den über neunzig Prüfungen, die an den acht Veranstaltungstagen stattfinden, geht es für die Besten der Besten zusammengerechnet um über eine Millionen Euro Preisgeld. Im Mittelpunkt stehen dabei natürlich die Vorläufe und das Finale des trotto.de 122. Deutschen Traber-Derbys.

In diesem Jahr wird das Meeting sogar noch weiter aufgewertet. Denn am Derby-Finaltag, dem 6. August, geht es nicht nur um den Triumph im wichtigsten Rennen der Republik. Sondern es wird auch der mit 60.000 Euro Preisgeld dotierte Endlauf des Super Trot Cups ausgetragen. Ein sportliches Highlight, das im Ausland für besondere Aufmerksamkeit sorgt, da hier neben der gesamten nationalen Elite auch die besten Trabrennsportler aus Schweden und Dänemark mit ihren Pferden an den Start gehen werden. Der Wettbewerb fand zwar erstmalig bereits im Vorjahr statt – doch damals war es nur ein Duell zwischen Deutschland und Schweden. Nun kommt auch geballtes „Danish Dynamite“ hinzu – aus dem Zweikampf ist ein Dreikampf geworden.

Aber nicht nur auf die Sportler, sondern auch auf die Mariendorfer Besucher warten saftige Gewinnmöglichkeiten. Zum einen mit dem richtigen Tipp auf Sieg oder Platz, zum anderen bei den zahlreichen Prämienverlosungen, bei denen es als Hauptpreis einen Infiniti Q30 vom Berliner Autohaus Günther im Wert von 27.000 Euro zu gewinnen gibt.

Das Traber-Derby wird schon seit 1895 alljährlich in Berlin ausgetragen und ist zu einem absoluten Highlight des Hauptstadtlebens geworden. Dafür sorgen neben den spannenden Rennen zusätzliche Attraktionen wie Höhenfeuerwerke und Modenschauen. Für Kinder gibt es kostenloses Ponyreiten. Die genauen Termine: Die feierliche Eröffnung findet am 28. Juli ab 15.30 Uhr statt. Am 29. und 30 Juli sowie am 5. und 6. August beginnen die Rennveranstaltungen jeweils um 12.30 Uhr. Der Renntag am 3. August startet um 16.30 Uhr. Am 4. August geht es ab 15.30 Uhr weiter. Hinzu kommt noch eine aus fünf Rennen bestehende Matinée-Veranstaltung am 2. August, die bereits um 10.30 Uhr beginnt. Der Eintrittspreis (unter 18 Jahren frei), der Wettgutscheine in Höhe von vier Euro enthält, beträgt zehn Euro (ermäßigt sieben Euro). Der Haupteingang der am Mariendorfer Damm gelegenen Bahn befindet sich in der Kruckenbergstraße. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht man die Trabrennbahn am besten mit der U6 und den Buslinien 76 und 179.

