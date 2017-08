Mustafa’s Döner in München

Gastronomie: Gemüse-Kebap vom Mehringdamm expandiert.

Die Ansicht, dass es bei ihm den besten Döner der Stadt gibt, teilt nicht jeder. Doch fest steht: Mustafa’s Gemüse-Kebap am Mehringdamm ist der bekannteste unter seinesgleichen. Zu nahezu jeder Tageszeit ist die Schlange voller Leute, die den Kult-Döner bestellen wollen, sichtbar lang. Nun expandiert der Döner-Laden. Seit der Eröffnung am 3. August können auch Münchener und die Gäste der Bayern-Hauptstadt Mustafa’s Gemüse-Döner genießen. Auf Facebook postete das kleine Unternehmen jüngst ein Foto einer leeren Ladenzeile mit dem Banner „Der erste Berliner, der nach München geht. Coming sün“. Wen es einmal nach München verschlägt, hier die Adresse: Karlsplatz 21-24. Ob dort ein ähnlicher Hype entsteht wie in Berlin? Melden Sie uns gerne Ihre persönlichen Eindrücke!

sara