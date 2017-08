Schlosspark immer noch gesperrt

Wetter: Einige Schäden noch nicht beseitigt.

Der gesamte Schlosspark Schönhausen ist aus Sicherheitsgründen immer noch für Besucher gesperrt. Starke Regenfälle und Winde haben im Park und in den angrenzenden Anlagen zu starken Schäden am Altbaumbestand geführt. Ganze Bäume sind einfach abgebrochen, entwurzelt, sind umgestürzt, herausgedreht, gespalten, Starkäste abgebrochen. In den vergangenen Tagen mussten daher bereits circa 30 bis 40 umgestürzte Bäume gefällt und mehrere Äste und Bäume aus der Panke gezogen werden, um ein Aufstauen des Gewässers zu verhindern. Noch sind nicht alle Parkwege wieder frei und beräumt. Insgesamt müssen an bis zu 100 Bäumen Schnittmaßnahmen durchgeführt werden, da sie durch umstürzende Bäume teilweise beschädigt oder frei gestellt wurden. Überdies stehen einige Bäume sehr unsicher, da infolge der aufgeweichten Böden die Wurzeln keinen ausreichenden Halt finden . Es wird voraussichtlich noch drei Wochen dauern, bis alle akuten Schäden beseitigt sind und der Park wieder sicher betretbar ist – sofern das Wasser im Boden abgeflossen ist. Derzeit sind drei Baumfirmen und alle Baumpfleger des Bezirkes im Schlosspark tätig.

(red)