Sonniger Urlaub im Herzen Deutschlands

Inland: Die Rhön lockt mit ihren weiträumigen Naturlandschaften.

Die weiten Hochebenen und sanften Kuppen der Rhön halten eine Fülle von attraktiven Urlaubsangeboten bereit. Auf markierten Wegen können Wanderer, Jogger, Walker oder Biker durch die intakte Naturlandschaft des Biosphärenreservates streifen. Ob Jung oder Alt, ob sportlich Aktive oder stille Genießer – hier erlebt jeder die für ihn richtigen Glücksmomente. Ein guter Ausgangspunkt für Unternehmungen ist die malerische Stadt Ostheim, die im Regenschatten der umliegenden Berge liegt und ihren Gästen daher oft einen sonnigen Aufenthalt schenkt. Ihr Wahrzeichen ist die größte und am besten erhaltene Kirchenburg Deutschlands. Aber auch außerhalb der Stadttore gibt es viel zu entdecken. Wie etwa der Eisteich und das kleine Flüsschen Streu. Vom kleinen Lindenberg steigen die Flugzeuge der Modellflieger in die Lüfte. Und Kulturliebhaber kommen in Meiningen, der bekannten Theaterstadt in Südthüringen, auf ihre Kosten.

