BVG akzeptiert Kreditkarten

Mit Bargeld beim Busfahrer, mit der EC-Karte am Automaten, digital über die App oder bequem per Bankeinzug beim AboService konnten BVG-Tickets bislang bezahlt werden. Ab sofort akzeptieren alle 680 stationären Fahrausweisautomaten dazu auch noch die gängigen Kreditkarten MasterCard, Visa, V-Pay, Visa-electron und Diners. In den vergangenen Monaten hatte die BVG die Kreditkartenzahlung an den Automaten am Flughafen Tegel getestet. Das Feedback der Fahrgäste war sehr positiv, so dass auch alle anderen Automaten an Bahnhöfen und Haltestellen entsprechend umgerüstet wurden. Eines jedoch bleibt beim Alten: Die anfallenden Gebühren übernimmt wie schon bei EC-Kartenzahlungen die BVG.

(red)