Mehr als 300 Kinder im Grundschulalter können in diesem Jahr an dem neuen Ferienprogramm „Mein bewegter Sommer in Berlin“ der Sportjugend Berlin teilnehmen. Beim pen jeweils zwei Wochen lang, von morgens bis zum späten Nachmittag, von qualifizierten Trainern und Mitarbeitern verschiedener Sportvereine und Jugendeinrichtungen betreut. Es werden auch Ausflüge ins Kino oder ins Museum angeboten. Das PÜrojket „Mein bewegter Sommer“ ist besonders für Kinder aus einkommensschwachen Familien geeignet. Wer einen berlinpass hat, zahlt für die zwei Wochen Ferienspaß nur 35 Euro (inklusive Verpflegung).

(red)