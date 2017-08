Modernisierung des Sportparks

Erweiterung: Baumfällungen am Mauerpark.

Der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark blickt auf eine lange Geschichte zurück. Das 22 Hektar große Areal wurde dabei immer wieder erweitert, modernisiert oder umgebaut. Nun stehen erneut grundlegende Veränderungen im Sportpark am Mauerpark an. Um der Bevölkerungszunahme in Pankow gerecht zu werden, sind Vergrößerungen der Sportanlagen, die Schaffung von Baskettballplätzen und Fußball-Kleinspielfeldern in Planung.

Die Bauarbeiten dafür sollen noch in diesem Jahr auf einem Areal an der Topsstraße beginnen. Leider erfordert die Erweiterung die Fällung von 42 Bäumen der Gattungen Pappel und Ahorn. Für die zu fällenden Bäume werden Ersatzpflanzungen im Mauerpark durchgeführt. Vor der Fällung werden die Bäume zunächst aus Tierschutz-Gründen von einem Sachkundigen begutachtet.

(red)