Weißenseer FC verteidigt Exerpokal

Souveräner Sieg gegen die SG Rotation.

Doppelpack beim Finalspiel des Exerpokals für den Weißenseer FC. Am vergangenen Wochenende konnte das Team von Trainer Mario Ballmer erneut einen Sieg gegen die Rotation Prenzlauer Berg verzeichnen. Wie bereits im vergangenen Jahr standen sich die beiden Mannschaften wieder im Finale des beliebten Exerpokals gegenüber. Das wurde wie gewohnt auf dem Teschsportplatz in der Dunckerstraße ausgetragen.

In diesem Jahr feierte der Pokal darüber hinaus sein 60. Jubiläum. Passend dazu schoss sich der Weißenseer FC mit einem 2:0 zum Pokalsieg. Beide Tore schoss Christopher Stettner in der 10. und der 78. Spielminute. Den dritten Platz belegte der VfB/Einheit zu Pankow, da der Ortsrivale Fortuna Pankow die Teilnahme kurzfristig absagte. Bester Torschütze – mit neun Treffern – wurde VfB/Einheit-Stürmer Aykut Gülbay. Der Pokal bleibt also bis zum nächsten Jahr in der Buschallee.

(red)