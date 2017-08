Weiterbildung in der VHS

Kurse: Das neue Programm ist erschienen.

Das neue Jahresprogramm der Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg ist erschienen. Sowohl das Heft des Jahresprogramms als auch das Programmheft „Deutsch lernen“ liegen in zahlreichen öffentlichen Einrichtungen, Buchhandlungen und Geschäften im Bezirk aus. Darin präsentiert die Volkshochschule das gesamte Kursprogramm für den Zeitraum September 2017 bis August 2018.

Das neue Programm strotzt vor Vielfalt und Inspirationen. Ob Spanisch, Malerei, Tango tanzen oder 3-D-Druck. Allein in Tempelhof-Schöneberg laden über 2.500 Kursangebote zur kreativen Weiterbildung ein. Zum Semesterauftakt veranstaltet die Volkshochschule unter dem Motto „Sprachen lernen leicht gemacht“ am 7. September, 16.30 Uhr, eine Einstufungsberatung für Fremdsprachenkurse im Haus am Barbarossaplatz.

(red)