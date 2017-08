Praktika in Frankreich

Angebot: Französischkurs ist inklusive.

In der Zeit vom 16. Oktober bis zum 15. Dezember 2017, können junge Erwachsene im Alter von 18 bis 35 Jahren, die noch nicht im Arbeitsleben stehen, ein zweimonatiges Auslandspraktikum in Metz in Frankreich absolvieren. Auch Teilnehmende mit Beeinträchtigungen oder besonderem Unterstützungsbedarf, sowie junge Mütter mit noch nicht schulpflichtigen Kindern sind willkommen. Die Anmeldung ist ab sofort möglich, der Vorbereitungskurs startet am 29. August im Berufe-Haus SONNENECK. Neben einem Sprachkurs in Französisch, gibt es dort auch Landeskunde, praktische Erprobung im jeweiligen Wunschberuf sowie Präsentationstraining. Kosten entstehen den Teilnehmenden nicht. Infos und Kontakt auf Anfrage.

Weitere Infos

ida@kids-und-co.de

(030) 99 90 17 63

kids-und-co.de/integration

