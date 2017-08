Griechischer Abend im Kiez

Am 16. Juni findet um 19.30 Uhr im Humboldt-Haus, in der Warnitzer Str. 13 A der literarisch-musikalische Salon-Reihe des Kulturrings in Berlin e.V ein griechischer Abend statt. Zu Gast sind die griechischen Künstler Aris Meliadis und Nikos Mandalias. Aris Meliadis singt traditionelle griechische Kompositionen von Mikis Theodorakis und spielt auf der Gitarre. Er wird dabei von Nikos auf der Bouzouki begleitet. Originalbilder werden ausgestellt und sind käuflich zu werben. Kulinarische Spezialitäten aus Griechenland stimmen auf den Abend ein. Vorbestellungen zum Preis von 18 Euro (15 Euro für WBG-Haushalte) sind telefonisch möglich unter (030) 553 22 76.

