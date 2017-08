Kids fahren Fette-Reifen-Rallye

Am 27. August 2017 veranstaltet der RadClub Deutschland ab 12:45 Uhr ein “Fette-Reifen-Rennen“ für alle Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren. Start und Ziel ist in der Landsberger Chaussee, Ecke Teupitzer Straße. Gestartet wird in drei Altersklassen: acht und neun Jahre (geboren 2008 bis 2009), zehn und elf Jahre (geboren 2006 bis 2007) und 12 Jahre (geboren 2005).

Teilnehmen kann man nur mit normalen Fahrrädern, nicht mit Rennrädern! Die schnellsten Fahrerinnen und Fahrer erwarten eine Menge Sachpreise und Urkunden. Anmeldungen mit Namen, Vornamen und Alter sind per E-Mail an kidstourberlin@t-online.de möglich – mehr Informationen gibt es online oder vor Ort ab 12 Uhr.

(red)