Sicher ans Ziel

Neues Stellwerk für die U-Bahnlinien 6 und 7 rund um den U-Bahnhof Mehringdamm.

Eineinhalb Millionen Fahrgäste bringen die U-Bahnen der BVG täglich ans Ziel. Dabei spielen die Stellwerke eine entscheidende Rolle: Sie sorgen dafür, dass der Betrieb rund um die Uhr zuverlässig und sicher rollt. Damit sie ihre Aufgabe auch in Zukunft erfolgreich erledigen, investiert die BVG in eine neue Zugsicherungsanlage für die U6 und U7 rund um den U-Bahnhof Mehringdamm. Dieses neue elektronische Stellwerk wird im Moment eingebaut. Pünktlich zum Ende der Sommerferien fahren alle Bahnen wieder planmäßig, teilt das Unternehmen mit.

Überblick behalten

Allein die Zahlen zur neuen Zugsicherungsanlage zeigen, wie umfangreich die Baumaßnahmen sind: Auf zwölf Kilometern Streckenlänge werden 214 Signale, 40 Geschwindigkeitsüberwachungen und knapp 200 Achszähler eingebaut. Zudem werden fast 50 Weichen erneuert. Die Informationen der Signale und Achszähler laufen im neuen elektronischen Stellwerk zusammen. So weiß die Betriebsleitstelle immer genau, wo sich welcher Zug befindet. Sollte etwas einmal nicht nach Plan laufen, greift das elektronische Stellwerk selbstständig ein und bringt die Bahnen zum Stehen.

Komplexe Angelegenheit

Uwe Kutscher, Bauchef der BVG: „Der Einbau eines neuen Stellwerks ist eine sehr komplexe Angelegenheit mit vielen Arbeitsschritten. Gleichzeitig nutzen wir die Gelegenheit und bauen auch mehrere Gleiswechselanlagen ein. So können wir bei zukünftigen Bauarbeiten flexibler mit U-Bahnen pendeln und müssen dann seltener Ersatzverkehr mit Bussen fahren.“ Von den Baumaßnahmen werden in verschiedenen Abschnitten sowohl die U6 als auch die U7 betroffen sein. Am 11. August beginnen die Baumaßnahmen auf der U6 zwischen S+U-Bahnhof Tempelhof und U-Bahnhof Alt Mariendorf. Bis zum 20. August wird hier ein Ersatzverkehr im Einsatz sein.

Vom 21. August bis zum 24. August wird die U6 zwischen U-Bahnhof Hallesches Tor und U-Bahnhof Alt-Tempelhof unterbrochen und durch barrierefreie Busse ersetzt. Schließlich fahren vom 25. bis 31. August zwischen U-Bahnhof Französische Straße und U-Bahnhof Platz der Luftbrücke Busse statt der U-Bahn. Gleichzeitig wird vom 25. August bis zum 3. September die U7 zwischen U-Bahnhof Hermannplatz und U-Bahnhof Yorckstraße unterbrochen und ebenfalls mit Bussen ersetzt. Der U-Bahnhof Möckernbrücke kann aufgrund derStraßenführung nicht angefahren werden. Zwischen U-Bahnhof Yorckstraße und U-Bahnhof Berliner Straße pendelt die U-Bahn im 15-Minutentakt.

Im Anschluss gehen die Bauarbeiten auf der U7 weiter. Dann zwischen den U-Bahnhöfen Grenzallee und Britz-Süd. Alle weiteren Infos und die detaillierten Linienänderungen finden sich im Internet.

