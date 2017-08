Spaziergang durch den Grunewald.

Zu einer gesunden Tour zu Fuß lädt das Bezirksamt am 1. September ein. Durch den Grunewald geht es ab 15 Uhr. Startpunkt ist der U-Bahnhof Krumme Lanke. Um 16.45 Uhr wartet ein erfrischendes Picknick auf dem Zauberplatz, mitten im Wald. Gegen 18 Uhr endet der Spaziergang an der Onkel-Tom-Straße. Carola Böhm, Stadträtin für Gesundheit, freut sich: „Es ist so einfach, sich etwas Gutes zu tun. Bereits 3.000 Schritte extra steigern Menschen ihr psychisches und physisches Wohlergehen.“

Mit der Aktion „3.000 Schritte“, die erneut von der Fürst Donnersmarck-Stiftung unterstützt wird, möchte das Bezirksamt zu einer gesunden Lebensweise motivieren. „Ich freue mich auf meine erste gesunde Runde durch unseren Bezirk“, sagt Böhm. Die Anmeldung erfolgt telefonisch bei der Villa Donnersmark.

Kontakt: (030) 847 187 0

(red)