Reise zurück in die Zukunft

Charlottenburg, Spandau & Reinickendorf Bei Königs geht’s ja immer besonders fein zu. Wer also mal höfischen Alltag hautnah erleben möchte, sollte sich für die Lange Nacht der Museen am 19. August unbedingt einen Abstecher zum Schloss Charlottenburg, Spandauer Damm 10-22, vormerken. In der größten ehemaligen Hohenzollernresidenz in Berlin, die zwischen 1695 und 1699 errichtet wurde, führen Mitglieder des Ensembles Commedanzia Berlin interessierte Besucher in die höfischen Etikette und den höfischen Tanz ein (19 und 20.30 Uhr). Darüber hinaus präsentiert Schlosschef Rudolf G. Scharmann in der Silberkammer des Schlosses eine erlesene Auswahl königlicher Schätze und lässt das Berliner Residenzorchester Werke des 18. und 19. Jahrhunderts erklingen. Einzigartige Veranstaltung Das Schloss Charlottenburg ist im übrigen nur eine von gut 80 musealen Einrichtungen, die sich an der langen Museums-Nacht beteiligen. Die feiert in diesem Jahr Geburtstag! Vor 20 Jahren, im Februar 1997, wurde diese einzigartige Veranstaltung, bei der Museen aus der ganzen Stadt bis tief in die Nacht ihre Türen für Besucher öffnen, in Berlin aus der Taufe gehoben. Mit 18 Einrichtungen startete die erste Lange Nacht der Museen. Prominente Häuser wie das Neue Museum oder der Martin-Gropius-Bau sind ebenso dabei wie Museen abseits der Zentren, die an diesem Abend entdeckt werden wollen: vom Georg-Kolbe-Museum im Westend über die Polizeihistorische Sammlung in Tempelhof bis zum Neuköllner Puppentheater-Museum. Ein neues Angebot in diesem Jahr sind die Kieztouren: In Oldtimerbussen können sich die Besucher quer durch die Berliner Kieze in Charlottenburg, Steglitz oder auch Lichtenberg fahren lassen und dabei mehr über die Geschichte der jeweiligen Stadtteile erfahren. Bild: imago/ZUMAMay

Friedrichshain & Kreuzberg Schon vor 20 Jahren stand Berlin für eine Mischung aus Kreativität und Wagniskapital. So ging die Berliner Firma Cybermind 1996 als eines der ersten Unternehmen des sogenannten „neuen Marktes" an die Börse. Der Berliner Öffentlichkeit wurde das Unternehmen durch seine Virtuality Spielecafés bekannt, deren erstes am Adenauer Platz eröffnete. Wer einmal 20 Jahre zurück in die Zukunft reisen möchte, sollte sich für die Lange Nacht der Museen am 19. August unbedingt einen Abstecher zum Computerspielemuseum, Karl-Marx-Allee 93A, vormerken. Denn hier kann ein historischer Virtual Reality Automat, das Herzstück der Cybercafés und Vorläufer der heutigen VR-Brillen, ausprobiert werden. Bild: Hans-Martin Fleischer/Computerspielemuseum

Marzahn & Hellersdorf Im Biesdorfer Schloss stehen auch zur Langen Nacht der Museen IGA-Themen auf dem Programm. Im „Zentrum für Kunst und öffentlicher Raum" des Schlosses geht es um das Zusammenspiel von Kunst, Architektur und öffentlicher Raum. .Mit „Anspiel" setzt die Künstlerin Seraphina Lenz dabei das Verhältnis der Marzahn-Hellersdorfer Bürger zur Internationalen Gartenausstellung in Szene. Die Mitspieler des Performance-Projekts werden ihre eigenen Geschichten rund um die IGA. erzählen In der gleichzeitig stattfindenden Gruppenausstellung „Zwischen Räumen" beleuchten Künstler verschiedener Generationen zudem Fragen und Widersprüche des urbanen Lebens. Zu sehen sind Werke von Gordon Matta-Clarks aus dem New York der 70er Jahre über Ost-Berlin in den 80ern bis hin zum globalen Dorf der Gegenwart. Bild: Seraphina Lenz

Lichtenberg & Hohenschönhausen Die Dauerausstellung im Museum Lichtenberg, im ehemaligen Rathaus Boxhagen-Rummelsburg verdeutlicht die über 725-jährige Geschichte des einstigen Dorfes und heutigen Bezirkes. Anlässlich des Reformationsjubiläums stellt die aktuelle Ausstellung des Hauses ausserdem „Die Strahlkraft von Wissen und Glauben. Der Theologe, Wissenschaftler und Künstler Dr. Julius Kurt" einen Berliner Pfarrer vor, der in besonderer Weise Glauben und Wissen verbreitete. Im Stasi-Museum an der Normannenstraße gibt es in einer Sonderausstellung Spionagetechnik aus den geheimen Werkstätten der Stasi zu sehen. Die Ausstellung „Ausgestellt in Berlin" informiert über die „Büros für Reise- und Besuchsangelegenheiten" der Stasi in West-Berlin. Zudem wird über die Sendung „Radio Glasnost" informiert, die von 1987 bis 1989 die Ost-Berliner Opposition aus dem Westen unterstützte.. Bild: Imago / Jürgen Riter

Treptow & Köpenick Die Archenhold-Sternwarte inmitten des Treptower Parks ist die älteste und größte Volkssternwarte in Deutschland. Ihr Mittelpunkt ist der 1896 gebaute „Große Refraktor", das mit 23 Metern längste Linsenfernrohr der Erde. Im Zeiss-Kleinplanetarium, im Einstein-Saal und im himmelskundlichen Museum sind die Sterne für die Besucher am 19. August ab 18 Uhr zum Greifen nah. Während der Langen Nacht der Museen gewährt die Sternwarte bis zwei Uhr morgens Einblicke in die Geheimnisse des Universums. Für Kinder gibt es die Möglichkeit, sich zum Beispiel ein Piratenfernrohr oder eine Wasserrakete zu basteln oder mit der kleinen Sternschnuppe Stups durchs Sonnensystem zu reisen und mit dem achtjährigen Krümel und Professor zwei Aliens im Garten zu retten. Bild: Zael/ Wikimedia Commons

Mitte Eine Reise zurück in die Zukunft erleben Interessierte im Alten Museum: In der Ausstellung „Neue Nachbarn. Auf dem Weg zum Humboldtforum" sind an elf Stationen Objekte aus den beiden ehemals in Dahlem beheimateten Häusern – das Museum für Asiatische Kunst und das Ethnologischen Museum – zu Gast: Meisterwerke sehr unterschiedlicher Herkunft treten in einen Dialog und beleuchten Parallelen und Gegensätze von geographisch weit auseinander liegenden Traditionen. So erzählen zum Beispiel drei buddhistische Objekte aus dem zweiten bis dritten Jahrhundert nach Christus von überraschenden Vernetzungen zwischen Europa und Asien in der Antike. Weitere Objekte sind auch in der Alten Nationalgalerie oder im Bode-Museum zu entdecken.

Neukölln Eigentlich hat das Puppentheater-Museum mitten im quirligsten Teil Neuköllns während der Sommerferien geschlossen. Für die Lange Nacht der Museen werden die Räume an der Karl-Marx-Straße 135 dennoch geöffnet. Das Puppentheater-Museum widmet sich den Spielern, den Puppenbauern und den Traditionen dieser jahrhundertealten Kunst: In wechselnden Ausstellungen gibt es hier reiche Bestände an Handpuppen, Stabfiguren, Marionetten, Schattentheater- und Trickfiguren aus den verschiedensten Kulturkreisen Europas, Asiens und Afrikas zu sehen. Neben Einblicken in den aufsehenerregenden Figurenfundus kann können sich Besucher auch im Archiv informieren. Hier gibt es zahlreiche Fotos, Plakate, Spieltexte sowie Stiche, Malerei und Grafik aus vier Jahrhunderten zu sehen. Bild: Puppenspielmuseum

Pankow, Weißensee & Prenzlauer Berg Dass Geschichtsinteressierte für ihren Museumsbesuch nicht zwangsläufig nach Mitte müssen, zeigt das Museum in der Kulturbrauerei, das in seiner aktuellen Dauerausstellung über den Alltag in der DDR informiert. In einzelnen Themenräumen bekommen Interessierte einen Einblick in das Leben der Ostdeutschen in den 70er und 80er Jahren. Dabei können sie in einer DDR-Gaststätte Platz nehmen, durch ein typisches Ost-Berliner Wohnzimmer spazieren oder an der Werkbank den damaligen Arbeitsalltag kennenlernen. Passend zur Langen Nacht der Museen bietet das Museum zwischen 18.30 und 0.30 Uhr halbstündige Expresstouren durch die Dauerausstellung an. Natürlich können Besucher auch einen Abstecher in die Wechselausstellung nebenan machen. Bild: Museum in der Kulturbrauerei, Christoph Petras

Tempelhof & Schöneberg Zusammen mit mehr als 80 Berliner Museen laden das Schöneberg Museum und das Jugend Museum am 19. August zur Langen Nacht der Museen. Ab 18 Uhr bis spät in die Nacht können sich Museumsflaneure in der „Millionenbauernvilla" an der Hauptstraße gleich zwei Ausstellungen anschauen. Um 18.30 Uhr und 20:30 Uhr gibt es einen informativen Rundgang durch die Sonderausstellung „Forschungswerkstatt: Kolonialgeschichte" im Schöneberg Museum. Im Jugend Museum findet exklusiv zur Langen Nacht noch einmal eine Präsentation des Modellprojekts „All Included!" statt. Doch das ist nicht alles. Zum diesjährigem 20. Jubiläum der Museums-Nacht bieten die Organisatoren noch etwas Besonderes: Begleitet von kompetenten Guides geht es in Oldtimer-Doppeldeckerbussen auf vier Routen durch die Berliner Kieze und jeweils in eines der Regionalmuseen. Die Kieztour 1 mit Sibylle Nägele und Armin Woy führt durch die Bezirke Schöneberg und Steglitz. Bild: Museen Tempelhof-Schöneberg

Steglitz & Zehlendorf Die erste elektrische Straßenbeleuchtung wurde 1882 in der Leipziger Straße von Oberbürgermeister Max von Forckenbeck eingeschaltet. Zwei Jahre später, am 8. Mai 1884, war die Geburtsstunde der öffentlichen Stromversorgung in Berlin. Wer erfahren will, wie die Versorgung durch die Städtischen Elektrizitätswerke ermöglicht wird, sollte sich für die Lange Nacht der Museen am 19. August unbedingt einen Abstecher zum Energie-Museum, Teltowkanalstraße 9, vormerken. Zwischen 18 und 24 Uhr gibt es hier unter dem Motto „Licht ins Dunkel der Straße" Spannendes zu entdecken. Auch über Kraftwerke und Kommunikationstechnik können Besucher Wissenswertes in Erfahrung bringen.

Tiergarten Die Vorstellung ist faszinierend: Kleidung, die beruhigende Töne von sich gibt, wenn man über sie streicht: In der Langen Nacht der Museen am 19. August ist das Kulturforum der Ort für Klassiker und Innovationen in Mode und Produktdesign. Highlights vergangener Jahrhunderte zeigt das Kunstgewerbemuseum – von Goldschmiedearbeiten des Mittelalters über wandelbare Sekretäre bis hin zu Abendkleidern von Coco Chanel. Rund um das Museum wird ein Blick in die Zukunft gewagt: Welche Visionen haben Berliner Kreative heute? Woran tüfteln junge Unternehmen aus Neukölln und Weißensee? Designer sprechen über Design made in Berlin, Schüler des Lette Vereins Berlin zeigen ihre Entwürfe, Start-ups präsentieren neueste Erfindungen. Bild: SMB