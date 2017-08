Tennis am Schuckertdamm

Turnier: Meisterschaften für Jugendliche.

Bereits zum dritten Mal finden die Internationalen Spandauer Jugend-Meisterschaften in der letzten Sommerferienwoche auf der Anlage des Siemens Tennis-Klub Blau-Gold 1913 am Schuckertdamm 345 statt. Die Wettkämpfe finden vom 26. August bis 1. September statt. Die Titel werden in vier Altersklassen (zwischen U12 und U18) ausgespielt. Meldungen sind noch bis zum 23. August via Internet möglich. Laut Veranstalter hat sich das Turnier binnen kürzester Zeit etabliert und wird wegen seiner liebevollen Atmosphäre geschätzt.

Im vergangenen Jahr hatte das Turnier bereits mehr als 100 Teilnehmer. Für dieses Jahr wird wiederum mit einer deutlichen Steigerung gerechnet. Hochklassiges Jugendtennis wird garantiert, denn im letzten Jahr war jeder zweite Spieler in der Deutschen Rangliste vertreten. Besonders beliebt ist auch die kostenlose Tombola, bei der jeder Verlierer – sozusagen als Trost für die Niederlage – ein Los ziehen darf. Somit soll jeder Jugendliche einen Preis gewinnen. Weitere Infos im Netz.

(red)