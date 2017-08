Weitere Deutschkurse an der VHS

Bildung: Kostenlose Angebote für Flüchtlinge.

Seit 2014 bietet die Volkshochschule Pankow bereits Deutschkurse und spezielle Klassen für Geflüchtete an. Auch in diesem Jahr gibt es wieder entsprechende Angebote. Die entgeltfreien Sprachkurse richten sich an Personen, deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist und die keine andere staatliche Förderung wie zum Beispiel Intergrationskurszulassungen erhalten. Die Kurse, darunter Alphabetisierung, Kompetenzstufe A1 bis A2/B1, Erstorientierung sowie spezielle Angebote für Frauen finden am Vor- und Nachmittag und ab Herbst auch am Abend statt. Bein regelmäßiger Teilnahme besteht die Möglichkeit, entsprechende Sprachzertifikate abzulegen. Informationen über die ab August und September beginnenden Kurse erhalten Interessenten in der VHS Pankow, Prenzlauer Allee 227/228, 10405 Berlin, Vorderhaus (Erdgeschoss), oder online. Beratungs- und Anmeldezeiten sind Dienstag und Mittwoch von 13.30 bis 16.30 Uhr. Hier können Interessierte auch Fragen rund um die Kurse stellen. Weitere Informationen gibt es online.

(red)