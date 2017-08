Das aufregendste Kino der Welt im Babylon

Filmkunst: Das Tradionshaus zeigt Leinwandwerke aus Hongkong.

Noch bis 31. August gibt es im Kino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz mit knapp 40 Filmen aus fünf Jahrzehnten großes Hongkong Kino. Das hat viele internationale Stars zu bieten: Bruce Lee, Jackie Chan (Ehren-Oscar 2016), Michelle Yeoh, Maggie Cheung, Ziyi Zhang oder Tony Leung sowie den Kampfchoreografen und Regisseur Woo-ping Yuen („Kill Bill“). Alle genannten Stars sind auf dem Festival „Best of Hong Kong Film“ mit herausragenden und stilprägenden Filmen zu sehen. So zum Beispiel am 29. August mit dem Action- und Animations-Hybrid „The Monster Hunt“, der erfolgreichste chinesische Film aller Zeiten. Mehr Infos gibt es im Internet.

Red., Bild: promo