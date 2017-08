Weihnachts- und Silvester-Kurzurlaub

Reise: Über die Feiertage nach Polen und Tschechien.

Der neue Katalog „Weihnachten & Silvester-Kurzurlaub 2017/18“ von DESLA Touristik ist erschienen. DESLA bietet über die Feiertage eine breite Palette an preiswerten Reisen nach Polen und Tschechien an. Das Jahresende entspannt und in angenehmer Atmosphäre zu erleben. Schöner kann man das Jahr nicht ausklingen lassen. Ganz gleich, welche Region Urlauber bevorzugen, ob die polnische Ostseeküste oder einen der mondänen Kurorte in Tschechien, Spaziergänge in klarer und reiner Winterluft, wohltuende Bäder und kulinarische Genüsse: Erholung pur ist garantiert.

Schon ab 569 Euro kann man für 15 Tage in Swinemünde (polnische Ostsee) die Weihnachts- und Silvesterfeiertage verbringen. Auf Wunsch bietet DESLA Touristik in Berlin und im Land Brandenburg einen Bustransfer inklusive Haustür-Abholung an. Der Katalog „Weihnachten & Silvester-Kurzurlaub“ wird auf Wunsch kostenfrei zugesandt, inklusive drei Prozent Frühbucherrabatt bei Buchungen bis zum 29. September (außer Bustransfer).

Weitere Informationen

DESLA Touristik GmbH Alexanderstr. 7,

(Haus des Reisens am Alexanderplatz)

10178 Berlin

(030) 24 72 75 11

www.desla-kuren.de

Bild: Desla