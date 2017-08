HOWOGE feiert mit Zander im Tierpark

Familienfest: Auch dieses Mal mit großer Talentbühne.

Ein buntes Familienprogramm mit Live-Musik von Glasperlenspiel, Frank Zander, Carlotta Truman und vielen mehr gibt es am Sonntag, den 3. September beim neunten großen HOWOGE-Tierparkfest zu erleben. Wie jedes Jahr bietet das Fest ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie: Auf zwei Bühnen erwarten die Besucher von 10 bis 17 Uhr zahlreiche Konzerte, Aufführungen und Mitmach-Aktionen für Jung und Alt. Daneben gibt es Themenführungen durch den Tierpark, Autogrammstunden sowie Spielstationen, Überraschungen und Attraktionen für Kinder. Auch die große Tombola und die beliebte Partnermeile werden in diesem Jahr nicht fehlen. Im großen Konzertpaket des Tages werden Glasperlenspiel, Frank Zander und auch The Voice-Kids Star Carlotta Truman auftreten. Die Moderation auf den beiden Bühnen übernehmen an diesem Tag Inka Bause und Tina Knop.

Mit Talenten

Für die großen Überraschungen sollen an diesem Tag das Schaufenster der Talente sorgen, in dem die HOWOGE lokalen Vereinen, Freizeitgruppen und Hobby-Künstlern eine Bühne bieten wird. Ob Tanz, Gesang oder Kleinkunst – jeder hat hier die Möglichkeit, dabei zu sein und seine Leidenschaft mit dem HOWOGE-Publikum zu teilen und so ganz einfach für sein Hobby und seinen Verein zu werben. Wer bei diesem Talentwettbewerb noch mitmachen möcht, sollte ganz einfach einen Bewerbungsbogen unter event@howoge.de anfordern! Eine fachkundige Jury sichtet alle Bewerbungen und wird auch für künftige Feste eine abwechslungsreiche Auswahl vornehmen. Zum Eintritt beim HOWOGE-Tierparkfest gelten die Eintrittspreise des Tierparks. HOWOGE-Mieter haben in den vergangenen Wochen Rabattcoupons über den Einwurf in ihre Briefkästen erhalten. Um langes Anstehen am Tag des Tierparkfestes zu umgehen, können noch Tickets im Vorverkauf an allen Kassen des Tierpark Berlin erworben werden. Mieter der HOWOGE sollten dabei die rabattierten Tickets auswählen und dann am Eingang Ihre Rabattcoupons sowie die rabattierten Tickets vorzeigen.

Plakatfamilie gesucht

Die Vorbereitungen für das Tierparkfest im kommenden Jahr laufen bereits und für das Aktionsplakat 2018 wird schon jetzt eine Familie gesucht, die sich als Motiv dort präsentieren möchte. Familien, die Mieter der HOWOGE sind und Lust haben, auch einmal das Gesicht des Tierparkfestes zu werden sowie zahlreiche Plakate im gesamten Stadtgebiet zu zieren, können sich mit einem Foto per E-Mail (event@howoge.de) bereits jetzt bewerben.

red, Bild: imago / Sabine Gudath