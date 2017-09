Richtig essen bei Darmerkrankungen

Nährstoffe: Wie die Ernährung chronische Entzündungen beeinflussen kann.

Häufige Durchfälle, Schmerzen, eingeschränkte Beweglichkeit und geschwächte Leistungsfähigkeit – Menschen, die unter chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa leiden, haben immer wieder mit einer Vielzahl von Beschwerden zu kämpfen. Neben einer medikamentösen Therapie spielt auch die Ernährung bei der Linderung eine wichtige Rolle.

Notwendige Nährstoffe

So führt anhaltender Durchfall oftmals zu einem Gewichtsverlust. Hier ist dann zunächst eine hochkalorische Ernährung angezeigt. Wichtig ist es dabei, auf eine ausgewogene und verträgliche Kost zu achten, die alle notwendigen Nährstoffe, Vitamine und Mineralstoffe enthält, damit der Körper bei Kräften bleibt. Bewährt haben sich meist leicht verdauliche Speisen mit wenig Ballaststoffen, wie weiße Nudeln oder Kartoffeln, milde Milchprodukte, gedünstetes Gemüse oder aber leicht gebratene Lebensmittel. Ungünstig ist in der Regel Frittiertes, scharf Angebratenes, Blähendes wie Kohl und Hülsenfrüchte, Fettiges und Geröstetes. Eine große Bedeutung haben zudem Omega-3-Fettsäuren – etwa aus Fisch oder Leinöl -, da sie Entzündungen mindern können. Doch daran und ebenso an vielen anderen Nährstoffen herrscht bei CED-Patienten oft Mangel – etwa bei Durchfällen oder weil der Körper die Stoffe aufgrund der Entzündung nicht richtig aufnehmen kann.

Ganzheitlich ansetzen

Heute weiß man, dass verschiedene Faktoren und Auslöser bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen eine Rolle spielen. Eine hohe tägliche Stressbelastung und eine unausgewogene Ernährung belasten die gestörte Darmfunktion zusätzlich. Therapeutische Maßnahmen sollten vor allem darauf abzielen, ursächlich die Entzündungsprozesse im Darm zu stoppen und die Lebensqualität dauerhaft zu verbessern. Die multifaktoriellen Ursachen machen daher zusätzlich zur herkömmlichen Therapie einen ganzheitlichen diätetischen Behandlungsansatz sinnvoll, der den Ursachen der Darmstörungen auf den gesamten Körper mit einer spezifischen Mischung aus wertvollen Vitaminen, den wichtigen Omega3-Fettsäuren sowie Spurenelementen gerecht wird.

djd, Bild: djd/www.parisan.de/Getty