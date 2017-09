Umgestaltung des Fröbelplatzes

Modernisierung: Pläne für die Grünfläche.

Schon länger ist eine Um- und Neugestaltung des Grüns auf dem Fröbelplatz in Planung. Bereits im Mai konnten Anwohner in einer öffentlichen Planungswerkstatt erste Vorschläge und Anregungen für eine modernere Flächengestaltung äußern. Daraus entstanden dann die Planungsvarianten, die am

7. September, um 18 Uhr, vor Ort der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Grünfläche biete aktuell zu wenig Aufenthaltsqualität, kaum Sitzgelegenheiten und nutze ihr Potential bisher nicht aus, so das Bezirksamt. Mit Mitteln aus dem Förderprogramm Stadtumbau soll die Grünfläche auf dem Fröbelplatz nun in gleicher Weise erneuert werden, wie der bereits rundum modernisierte Spiel- und Bolzplatz direkt nebenan. Nach Abstimmung über die Planung sollen die Bauarbeiten in 2018 beginnen. Die Fertigstellung ist dann für das Jahr 2019 geplant.

(red)