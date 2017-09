Neue Talente am Potsdamer Platz

Wirtschaft: Online-Firma zieht in den Renzo-Piano-Tower.

Käuferportal, Europas führende Onlineplattform für Produkte rund ums Haus, bezieht offiziell sein neues Büro am Potsdamer Platz. Im ehemaligen „Forum Tower“ werden die knapp 400 Mitarbeiter der Berliner Firma in Zukunft auf mehr als 8500 Quadratmeter und sieben Etagen Platz finden. Mit insgesamt 70 Metern und 18 Etagen gehört das 1998 von Renzo Piano entworfene Gebäude zu den Markenzeichen der „Neuen Mitte“.

Richtiger Ort

„Käuferportal hat sich in den vergangenen Jahren vom Startup zu einer richtig großen Firma entwickelt. Wir bleiben uns weiter treu, werden aber von Tag zu Tag professioneller. Der Potsdamer Platz ist genau der richtige Ort für uns, um jetzt den nächsten Entwicklungsschritt zu nehmen“, erklärt Robin Behlau, Co-Founder und CEO. Bislang befand sich der Firmensitz in der Friedrichstraße. Grund für den Umzug ist das starke Wachstum des einstigen Startups.

2008 gegründet, hat sich Käuferportal schnell zu Europas größtem Vermittler für Produkte rund ums Haus entwickelt. Der Online-Service hilft Verbrauchern vor einer großen Anschaffung – zum Beispiel einer Küche oder einer Solaranlage – Angebote regionaler Firmen einzuholen und zu vergleichen. Heute erreichen das Unternehmen

allein in Deutschland jährlich über 1,5 Millionen Kundenanfragen. Das Anbieternetzwerk umfasst über 10.000 Unternehmen in ganz Europa. Gemeinsam mit seinen werden dieses Jahr Produkte und Dienstleistungen im Wert von einer Milliarde Euro verkauft.

Weiteres Wachstum

Seit 2015 expandiert Käuferportal zudem erfolgreich ins europäische Ausland, unter anderem nach Großbritannien, Österreich und in die Schweiz. Ende vergangenen Jahres gaben die Münchner ProSiebenSat.1 Group, Experte im Markenaufbau, und General Atlantic, einer der führenden Wachstumsinvestoren weltweit, ihre Beteiligung an Käuferportal bekannt. „Nach der strategischen Beteiligung von ProSiebenSat.1 und General Atlantic im vergangenen Jahr schaffen wir jetzt Raum für weiteres Wachstum. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir Käuferportal zu einer großen Marke aufbauen. Jeder, der eine große Anschaffung rund ums Haus plant, soll in Zukunft zuerst an Käuferportal denken. Wir werden die neuen Räumlichkeiten auch nutzen, um dafür in den kommenden Jahren weitere Top-Talente einzustellen“, ergänzt Behlau.

Manfred Wolf, Bild: Vincent Mosch