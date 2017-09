Event: Kunsthighlight in der 2raumwohnung.

Am 8. September findet in Sepp Maiers 2raumwohnung, Langhansstraße 19, eine Ausstellungseröffnung zweier Künstler statt, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Vernissage startet um 19 Uhr. Anschließend stehen die Ausstellungstücke bis zum 20. Oktober Besuchern und Kunstinteressierten offen. Nicolas Lesani stellt dabei eine Auswahl seiner Sammlung an Frauen-Portraits vor, die er in den vergangenen acht Jahren in Paris und Berlin gezeichnet und gemalt hat. Skadi Engeln präsentiert hingegen, in diesem Jahr entstandene Lithografien. Die Ausstellung trägt den Titel „Landschaft mit Gesicht“. Die Landschaft reflektiert die dahinterliegenden Wirklichkeiten, gibt sie nur annähernd preis. Stefan Fröhlich begleitet die Vernissage musikalisch und sorgt für Unterhaltung mit der Nylonstring-Gitarre. Mehr Informationen dazu gibt es online oder am Telefon.

(red)