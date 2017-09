Die Karriereschmiede der Kreativbranche

Ausbildung: Neue Kurse im Bereich Szenenbild und Kostümbild.

Die Weiterbildungen Szenenbildner und Kostümbildner am Institut für Schauspiel, Film-, Fernsehberufe (iSFF) an der VHS Mitte vermitteln anhand aktueller Drehbücher das nötige gestalterische und organisatorische Wissen, das man zur Ausübung dieser Berufe zum Beispiel in den Bereichen Kino, TV-Film, Werbung und neue Internetformate braucht. Die Lehrgänge umfassen jeweils zehn Wochen in Vollzeit. Nähere Informationen sind auf der Website zu finden.

(red)