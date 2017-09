Bezirk will Mitbestimmung für Jugendliche fördern.

Das Bezirksamt erhält bis Ende 2019 eine Förderung für die Einrichtung einer bezirksweiten „Partnerschaft für Demokratie“ aus dem Bundesprogramm „Demokratie Leben“. In dieser Partnerschaft schließen sich Verantwortliche aus verschiedenen Ressorts der Bezirksverwaltung ebenso wie aktive Gruppen, Ehrenamtler und Fachkräfte zusammen. Gemeinsames Ziel ist eine lebendige und demokratische Zivilgesellschaft in Spandau, in der die Vielfalt der Bewohner identitätsstiftend für alle ist. Das Bezirksamt möchte so die Demokratieentwicklung stärken.

Hierbei sollen vor allem nachhaltige Strukturen gegen Diskriminierung und Rechtsradikalismus weiterentwickelt werden und das Engagement und die Mitbestimmungsmöglichkeiten von Jugendlichen in Spandau gefördert werden. Hierzu wurde bereits ein jährlicher Jugendfonds in Höhe von 10.000 Euro eingerichtet, welcher ausschließlich Projekte von Jugendlichen fördert. Auch über die Vergabe der Fördermittel entscheiden ausschließlich Jugendliche. So wird im September Spandaus erstes Jugend-Politik-Barcamp von Jugendlichen veranstaltet und gefördert. Zudem werden innovative Projekte gegen Diskriminierung, Rechtsradikalismus und zur Stärkung von Jugendbeteiligung durch lokale Vereine mit bis zu 15.000 Euro pro Projekt gefördert.

