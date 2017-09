Sicher zur Schule mit Reflektoren

Aktion: Kostenlose Blinkis für Erstklässler.

Im zehnten Jahr startet Augenoptiker Fielmann zum Schulanfang in Berlin die Blinki-Aktion und versorgt Erstklässler mit Sicherheitsreflektoren. Schulpersonal und Elternvertreter können die Blinkis online bestellen.

Die farbigen Blinki-Eulen sorgen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. „Die Kinder befestigen die Reflektoren an der Jacke oder am Ranzen und tragen sie am besten zusammen mit heller Kleidung. Damit werden sie im Straßenverkehr wesentlich eher wahrgenommen“, so Cristina Grovu aus dem Organisationsteam der Blinki-Aktion bei Fielmann. „Die bunten Eulen sind zudem ein guter Anlass, um im Unterricht und Zuhause mit den Kindern auf spielerische Weise über das Thema Sicherheit im Straßenverkehr zu sprechen“, so die Verkehrssicherheitsexpertin. Bereits seit 2007 verteilt der Augenoptiker zum Schulstart

Sicherheitsreflektoren an Abc-Schützen. Im Jahr 2016 wurden 330.000 Kinder deutschlandweit mit den Blinki-Eulen versorgt. Weitere Infos im Netz.

(red)