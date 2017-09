Faires Hausaufgabenheft

Schulstart: Mit Kiki Karotte zur Schule.

Zu Beginn des neuen Schuljahres wird das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, Stabsstelle Bildung für nachhaltige Entwicklung in Kooperation mit dem Fachbereich Schule des Bezirksamtes allen Schülern der neuen vierten Klassen ein Hausaufgabenheft zur Verfügung stellen. Das Heft und sein Maskottchen „Kiki Karotte“ führen durch das kommende Schuljahr und geben kindgerecht viele Tipps und Informationen über fairen Handel.

Das Thema Fair Trade soll auch durch Workshops, Filme und andere Veranstaltungen in das Bewusstsein der Schüler kommen. Das Hausaufgabenheft bietet neben freien Wochenseiten auch zehn bunte Themenseiten mit spannenden Geschichten, Spielen und Bastelanleitungen. Als Extra finden Schüler zudem einen großen, herausnehmbaren Ernte-Kalender im Umschlag des Heftes. Weitere Informationen rund um das Möhrchenheft zum neuen Schuljahr gibt es ab sofort online und per Telefon an 030 90 29 146 65.

(red)