Nachhaltiges Kino

Veranstaltung: Filmreihe im delphi Lux.

Frisch zur Einweihung der neuen Kino-Räumlichkeiten findet hier eine Filmreihe der besonderen Art statt. Die Filmreihe #2030, die von der Stabstelle Bildung für nachhaltige Entwicklung des Bezirksamtes Kooperation mit dem delphi Lux und der Landeszentrale für politische Bildung veranstaltet wird, startet am 15. September, um 19 Uhr, mit dem Film No! Von Pablo Larrain (Chile, USA, Frankreich – 2012). Ab dann werden an jedem ersten Freitag im Monat um die gleiche Uhrzeit Filme gezeigt, die sich mit den UN-Nachhaltigkeitszielen (Agenda 2030) auseinandersetzen.

Anschließend gibt es jeweils ein Gespräch mit Schauspielern, Filmemachern und dem Publikum. Gesprächsgäste der Auftaktveranstaltung sind unter anderem Konstantin Gülden (Berliner Landesschülersprecher) und Marco A. Rodriquez (Dozent Universidad Valparaiso/Chile und Freund des FDCL Berlin). Nach dem abendlichen Film haben Schulklassen aus ganz Berlin jeweils einen Monat Zeit den Film noch einmal im Rahmen des Schulkinos im delphi Lux zu sehen – und das zu ermäßigten Preisen.

(red)