Wannsee in Flammen jubiliert

Ausflüge: Stimmungsvoller Saisonhöhepunkt.

Am 15. und 16. September ist es soweit – die Traditionsveranstaltung der Stern und Kreisschiffahrt GmbH „Wannsee in Flammen“® feiert seinen 50. Jahrestag. Seit einem halben Jahrhundert zelebrieren die Berliner und Gäste aus aller Welt gemeinsam an Bord der schönsten Schiffe der Flotte dieses Event, immer gekrönt von einem spektakulären Feuerwerk über dem herbstlichen Wannsee. Inzwischen zieht dieses Highlight der Schifffahrtssaison auch hunderte Schaulustige an die Ufer des Wannsees. Aber an keinem Ort ist der Blick auf das nächtliche Feuerwerk so exklusiv, garniert mit leckerem Essen, Musik und Tanz, wie auf einem der Schiffe. Und das ist nicht die einzige „leuchtende“ Veranstaltung, die Stern und Kreis zu bieten hat. Ein weiterer Höhepunkt der Saison ist eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Berliner Lichterfest 2017“. Illuminierte Schiffe nehmen Fahrt auf zu zweistündigen Touren durch die abendliche Innenstadt. LED-Scheinwerfer und Fluter kreieren aufregende Farbspektren auf dem Wasser, dem Schiff und in der Luft, während ein Stadtführer seine Liebeserklärung an Berlin live moderiert. Ausgangspunkt für die Fahrten ist die Jannowitzbrücke. Die Eventfahrten werden zwischen dem 29. September und dem 15. Oktober angeboten.

red, Bild: Stern-und Kreisschiffahrt