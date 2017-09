Volleyballerinnen aufgestiegen

Sport: BBSC spielt jetzt in der zweiten Liga.

Mit der Saison 2017/2018 steht der Berlin Brandenburger Sportclub e. V. (BBSC) vor großen Veränderungen. Das Team BBSC I schaffte als Vizemeister der Dritten Liga Nord den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Und so laufen die Vorbereitungen für den Spielbetrieb in der Dritten Liga und der 2. Volleyball Bundesliga auf Hochtouren. Mit neuer Mannschaft möchte der BBSC sich in der laufenden Saison einen guten Mittelplatz erkämpfen, teilt der Vorstand mit. Als erstes muss der BBSC am 16. September zum Volleyball Team Hamburg. Alle Heimspiele werden in der Ballsporthalle in der Hämmerlingstraße ausgetragen. Der BBSC wurde am 2. Mai 2005 in Schulzendorf bei Berlin gegründet, um den durch die Insolvenz des VC 68 Eichwalde vereinslos gewordenen Sportlerinnen eine neue Heimat zu geben, so das Bezirksamt.

red.