Stimmung und Unterhaltung

Erntefest: 2017 Musik, Tanz und Sport rund um den Alice-Salomon Platz.

Am 4. Wochenende im September gilt auch in diesem Jahr die große Einladung zum traditionsreichen Hellersdorfer Erntefest. Eingerahmt vom rustikalen Biergarten können hier gemütlich erfrischende Getränke und leckere Speisen genossen werden. Auf der großen Open Air Bühne wird an allen drei Tagen dazu ein buntes Bühnenprogramm geboten.

Mit Landmusik

Am Freitag ab 16 Uhr ist Country-Time. Bis 22 Uhr präsentieren sich die Line Dancer zur Musik von Cloudy Blue Sky und der Erntefestdisco . Am Samstag startet das Programm mit einem Blasorchester ab 10:30 Uhr, Im Anschluss gibt es das volle Angebot für die ganze Familie mit Konzerten der Blue Baba Swing Band (11:45 Uhr), der Marzahner Promenadenmischung (15 Uhr) und am Abend dem Tanz auf dem Alice Salomon Platz mit der Band Southern Company. Ab 21 Uhr reiht sich vor der Bühne der Marzahner Fanfarenzug auf und gibt zur Einstimmung auf den folgenden Lampionumzug einige Ständchen. Den krönenden Abschluss des Tages präsentiert schließlich das prächtige Höhenfeuerwerk über Hellersdorf an diesem Sonnabend ab 22 Uhr.

Tanz und Drinks

Am Sonntag begrüßt der Frühschoppen zum Programm die ersten Gäste und lädt zum Verweilen im rustikalen Biergarten ab 10:30 Uhr ein. Im Anschluss folgt das Programm der Vereine. Zum Ende dieser Bühnenshows lädt schließlich die Partyband „Die Brüder“ noch einmal zum Tanzen und Feiern ein. Auf der gesamten Festmeile bieten an allen drei Tagen diverse Spielgeschäfte, Kinderkarusselle, eine Ponyreitbahn und zahlreiche Familienfahrgeschäfte Spaß für die ganze Familie.

Auch in diesem Jahr wird wieder das große Boxturnier im Ring an der Janusz – Korczak Straße als besonderes Highlight steigen.

red, Bild: Frank KnispelKnispel