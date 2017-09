Wearables gegen Smartphone

Warum nicht jeder ein Fitnessarmband benötigt.

Wearables sind auf der IFA 2017 in Berlin ein großes Thema. Kaum ein Hersteller kommt ohne die unauffälligen Fitnesstracker aus, die sich besonders bei der jungen Generation als Verkaufsschlager erweisen. Wer jedoch denkt, unbedingt ein Fitnessarmband zu brauchen, um das eigene Workout zu kontrollieren, sollte sich zuvor über den Vergleich mit Smartphones informieren.

Wissenschaftler lassen Smartphones und Fitnessarmbänder gegeneinander antreten

Erstaunliche Erkenntnisse veröffentlichte das “Journal of the American Medical Association”. In einer Studie untersuchten Wissenschaftler, ob Fitnessarmbänder (sogenannte Wearables) beim Schrittzählen wirklich besser aufzeichnen als Smartphones. Immerhin sind die tragbaren Fitnesstracker für nichts anderes ausgerichtet, als das eigene Workout zu dokumentieren. Um den Vergleich genau darzustellen, mussten Teilnehmer der Studie auf einem Laufband verschiedene Schrittwerte ablaufen. Dabei trugen sie Wearables an der Hüfte und am Handgelenk; zwei Smartphones wanderten in die Hosentaschen.

Es zeigte sich, dass die Smartphones (trotz des für das Tracking schlechteren Trageortes) eine geringere Streuung bei den Ergebnissen aufwiesen. Die digitalen Alltagshelfer lagen dabei in einer Spanne von 6,7 Prozent unter dem tatsächlichen, und 6 Prozent über dem gelaufenen Wert. Anders sah es bei den Fitnessarmbändern aus. Zwar zeigten die Wearables in der Spitze gerade einmal eine Überschreitung von 1,5 Prozent der gelaufenen Schritte an – allerdings war die Streuung nach unten enorm. Bis zu 22,7 Prozent unter dem Schrittziel zeigten einige Modelle in dem Studienaufbau an. Das Smartphone überzeugte die Wissenschaftler beim Tracking der Schritte.

Fitnessarmbänder sind als Lifestyle-Produkt angekommen

Allerdings heißt das noch lange nicht, dass jeder Fitnessfan von nun an auf Wearables verzichten sollte. Die hochtechnologischen Armbänder erfüllen noch viel mehr Aufgaben, als in der us-amerikanischen Studie getestet wurden. Der große Vorteil der Fitnesstracker liegt in ihrer Unauffälligkeit und kompakten Bauform.

Wearables werden am Handgelenk getragen. Ähnlich wie eine Uhr spürt der Träger das geringe Gewicht am Arm nach einer kurzen Eingewöhnungszeit nicht mehr. Dazu sind moderne Fitnessarmbänder klein und schick genug, um als Lifestyle-Objekt zu gelten. Das ist jedoch nur eine Nebenerscheinung des Fitnesstrends – in erster Linie geht es darum, die eigenen Bewegungen aufzuzeichnen.

Vorteile eines Fitnessarmbands:

● Schrittmessung ● Pulsmessung ● Erkennt verschiedenen Workouts ● Zählt kontinuierlich Kalorien

● besitzt eine lange Akkulaufzeit ● grafische Aufwertung von Workouts ● ist unauffällig und leicht ● eignet sich gut zum Abnehmen

Einmal angelegt, starten die Wearables mit der Aufzeichnung. Neben der in der Studie getesteten Schrittmessung werden moderne Fitnessarmbänder mit einer ganzen Batterie an Funktionen ausgeliefert: Das Armband zählt Kalorien, zeichnet den Schlafrhythmus auf oder misst beim Training den Puls des Trägers. Zusätzlich fungiert das Wearable als Peripheriegerät zum Smartphone. Befindet sich das Telefon in der Nähe, wird der Nutzer über Anrufe, Nachrichten oder Kalendereinträge benachrichtigt. Egal, ob man sich im Fitnessstudio oder im Wald befindet.

Benötigen Sportler zwingend ein Fitnessarmband?

Das kommt ganz darauf an, was Sportler sich von ihrem Training erhoffen. Für ein Training, das auf eine Leistungssteigerung abzielt, ist ein Wearable sinnvoll. Durch das permanente Training wird der Sportler auf seine Verbesserungen hingewiesen, überwacht seine Zeiten und kontrolliert, an welchen Stellschrauben er noch Optimierungen vornehmen kann. Dank der Verbindung des Armbands zum Smartphone ist es außerdem möglich anhand übersichtlicher grafischer Auswertungen den eigenen Fortschritt zu betrachten.

Weiterhin profitieren alle Sportler von einem Wearable, die sich nicht allein auf Jogging konzentrieren. Das Armband erkennt die Bewegung von Radfahren, Crosstraining oder sogar Schwimmen. All das kann ein Smartphone nicht ohne App-Erweiterung; für den Wasserbetrieb sind die meisten Smartphones ohnehin nicht vorbereitet.

Wer am Abend nach der Arbeit nur noch Joggen geht, hat mit dem Smartphone den idealen Begleiter. Das Telefon zeichnet nicht nur die Schritte auf, sondern lässt sich während des Laufens als MP3-Player und Streckentracker verwenden. Wer auf unbekanntem Terrain unterwegs ist, wird dank der Anbindung an Google Maps (oder andere Kartendienste) über seine Laufstrecke informiert. Das kann ein Fitnessarmband nicht bieten. Selbst die Schlafaufzeichnung funktioniert mit Hilfe diverser Apps auf dem Smartphone – allerdings auf Kosten der Akkulaufzeit. Bei den nativen Funktionen hat das Fitnessarmband klar die Nase vorn; doch wer ein potentes Smartphone besitzt, braucht die Wearables eben nur unter sehr speziellen Voraussetzungen.

Fitnesstracker als Unterstützung zur Gewichtskontrolle

Viele Menschen treiben Sport, um ihren Körper zu stählen oder zu formen. Obwohl es die ideale Figur nicht gibt, jagen viele einem bestimmten Schönheitsideal hinterher. Grundsätzlich lassen sich die häufigsten Körperformen in fünf verschiedene Kategorien einteilen. Jeder Figurtyp besitzt dabei charakteristische Merkmale, die sich auch nicht wegtrainieren können. Dennoch existieren auch jeweils die ganz eigenen Problemzonen. Mit einem gezielten, auf den Typ ausgelegten Training können dann die besten Ergebnisse erreicht werden.

Ein Fitnesstracker kann dabei helfen die einzelnen Workouts auszuwerten und bietet einen umfassenden Überblick über den Trainingsstand. Dann kann die Leistung nach und nach gesteigert werden.

Fazit zum Workout-Zweikampf zwischen Wearable und Smartphone

Wearables haben im Fitnesssektor absolut ihre Berechtigung. Die permanente Erinnerung an das Datensammeln motiviert den Nutzer, sich länger und ausgiebiger mit der eigenen Fitness auseinanderzusetzen. Der Aufwand, ein Fitnessarmband zu tragen, ist nicht höher als das Anlegen einer Uhr. Dazu punkten die digitalen Helfer mit intelligenten Zusatzfunktionen, die Smartphones nicht bieten.

Allerdings ist die Anschaffung eines Fitnessarmbands mit langer Akkulaufzeit und großem Funktionsumfang entsprechend teuer. Spitzenmodelle kosten über 200 Euro – und ein Smartphone zum Auswerten der Daten wird trotzdem benötigt, auch wenn es nicht immer in der Nähe sein muss. Wer sich sportlich ohnehin nur beim Joggen auspowert, ist mit dem Smartphone als Fitnesstracker bestens versorgt und wird dank den Erweiterungsmöglichkeiten durch Apps mit immer neue Funktionen beliefert. Wer allerdings ein spezielles Workout anstrebt und dieses überwachen möchte, greift besser zum Fitnessarmband.