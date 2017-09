Feier: DuMont Berliner Verlag weiht Feratti-Gebäude ein.

Ein neues Zuhause, auf das man stolz sein kann, stellt man gern seinen Freunden vor. Das gilt auch für den Dumont Berliner Verlag, der am Donnerstag eingeladen hatte, um im Rahmen eines Empfangs mit Ehrengästen die Einweihung seiner neuen Heimat im Feratti-Gebäude an der Alten Jakobstraße angemessen zu feiern.

In festlicher Runde und mit einer Reihe von Ehrengästen, unter denen sich zum Beispiel der Regierende Bürgermeister Michael Müller befand, präsentierte die Mediengruppe stolz ihren neuen Sitz. Die Teams des Dumont Berliner Verlags standen ihnen Rede und Antwort und führten sie durch die modernen hellen Büros, die das Architektenbüro „deluse architects“ entworfen hat. Außerdem gewährte das Team des Berliner Abendblatts einen Einblick in seine Produktionsabläufe im Print- und Online-Bereich – und seinen Ausblick auf den Waldeckpark und über die Dächer Berlins zum Alexanderplatz. Der Umzug in das Feratti-Gebäude an der Alten Jakobstraße war ein wichtiger Schritt für das Berliner Abendblatt, die Berliner Zeitung, den Berliner Kurier und Berlin Online, die nun unter einem Dach vereint sind. Gleichzeitig war er auch ein Bekenntnis des DuMont Berliner Verlags zur Zukunft von Printmedien sowie zu deren digitaler Transformation – und er war ein Versprechen, auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für die Berlinerinnen und Berliner zu sein.

Im historischen Zeitungsviertel zwischen der Kochstraße und der Leipziger Straße knüpft der DuMont Berliner Verlag an alte Traditionen an. Wo schon im 19. Jahrhundert die Zeitungslandschaft angesiedelt war, hat sie in den Jahrzehnten nach dem Mauerfall ihre alte Heimat nach und nach wieder zu ihrem Zuhause gemacht. So hat sich über die Jahre wieder ein sehr lebendiges und stetig wachsendes Medienviertel neu erfunden. Im Feratti-Gebäude leisten der DuMont Berliner Verlag und seine Medien täglich ihren Beitrag dazu.

Oliver Schlappat, Bilder: Stefan Bartylla