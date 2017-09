Polizei sucht nach Zeugen

Nach dem Mord an der 60-jährigen Susanne F. sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Bisher sind bei der Berliner Polizei mehrere Hinweise eingegangen, noch wird aber weiterhin nach dem Täter gesucht. Der Leichnam der zuvor als vermisst gemeldeten Frau war erst nach der Polizeisuche von Passanten im Schleusenweg entdeckt worden. Ganz in der Nähe des Fundortes wurde die Kunsthistorikern am Dienstagabend zuletzt gesehen. Gegen 22.20 Uhr hat sie sich hier alleine in Richtung Hardenbergplatz begeben.

(red)