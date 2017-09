Schule: Im Oktober Hortantragstellung fällig.

Hortanträge für Kinder, die zum Schuljahr 2018/2019 eingeschult werden, sind zusammen mit der Schulanmeldung in der Zeit vom 4. bis zum 17. Oktober in der Schule abzugeben. Die erforderlichen Ausdrucke werden in der kommenden Woche den Eltern durch den Fachdienst Kindertagesbetreuung per Post zugesendet. Der späteste Termin für die Abgabe ist der 31. Januar 2018. Weitere Infos und die Formulare gibt es online.

red.