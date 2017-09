Die größten Hits von ABBA

Mit „Waterloo“ eroberte sie 1974 den Pop-Olymp. In den folgenden Jahren schrieb die Gruppe ABBA Musikgeschichte. Es gibt nur sehr wenige Bands, die der Welt ein vergleichbares musikalisches Gesamtwerk schenkten. „ABBA – The Tribute Concert – Thank You For The Music!“ fängt die Faszination dieser großartigen Band und der dazugehörigen Ära perfekt ein.

Am 8. März 2018 erklingen im Ernst-Reuter-Saal im Rathaus Reinickendorf, Eichborndamm 215-239, die großen Hits detailgetreu, live und dennoch in musikalischer Studioqualität. Eine professionelle Lichtshow unterstreicht den unverwechselbaren Retro-Look der 1970er-Jahre.

Feiern Sie mit in Schlaghosen, Plateauschuhen, Hotpants und Minirock die fantastischen ABBA-Hits. Sichern Sie sich bis 1. Oktober Ihren exklusiven 15-Prozent-Frühbucherrabatt für „ABBA – The Tribute Concert“. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie versandkostenfrei online und telefonisch unter (0365) 548 18 30.

red.