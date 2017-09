Stimmwunder aus Brasilien

Stimmwunder“ nennt die deutsche Presse den brasilianischen Superstar Edson Cordeiro. In seinem aktuellen Programm, mit dem er am 6. Oktober in der UfaFabrik gastiert, spannt der Ausnahmesänger einen Bogen von Bach bis Bossa Nova, von Klassik über Weltmusik bis Pop, Soul und Chanson. Edsons Stimmumfang von vier Otkaven ist an sich schon einzigartig, doch hinzu kommt noch, dass Edson Cordeiro sich in die Höhen eines Mezzosoprans schrauben kann. Weitere Informationen zu Tickets und Terminen gibt es online.

Verlosung Wir verlosen 3 x 2 Tickets für das Konzert am 6. Oktober, 20.00 Uhr, in der UfaFabrik, Viktoriastraße 10-18. Wer gewinnen möchte, geht bitte auf folgende Internetadresse und folgt dort den Anweisungen. abendblatt.berlin/gewinnspiele Teilnahmeschluss ist der 25. September. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

(red)