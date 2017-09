Bald Feuerwehr am Volkspark?

Bauen: Pläne für die Werneuchener Wiese.

Was sollte nicht schon alles gebaut werden auf der Werneuchener Wiese, dem Areal am Rande des Volksparks Friedrichshain: Erst war der Bau einer Schule im Gespräch, dann war es die Containersiedlung, die hier entstehen sollte. Nun ist die Rede von der Errichtung einer neuen Feuerwehrwache auf dem verwahrlosten Stück Natur. Verlässliche Informationen über Baubeginn und Pläne für die Nutzung gibt es bislang aber nicht. „Das Bauvorhaben konnte aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen bisher nicht umgesetzt werden“, so Stadtrat Torsten Kühne von der CDU.

red.