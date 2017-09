Wenn Weiß-Blau auf Blau-Weiß trifft

Zünftige Oktoberfest-Bier-Party auf der Spree.

Am 30. September werden die blau-weißen Schiffe der Stern und Kreisschifffahrt GmbH in Weiß-Blau geschmückt. Anlass dafür ist die Paulaner Oktoberfest-Bier-Party. Gefeiert wird die bayerische Lebensart mit original Paulaner Oktoberfest-Bier und zünftigen, vor allem aber leckeren Speisen, passend untermalt mit musikalischem Entertainment für die richtige Partylaune. Wer zudem im Dirndl oder in der Krachledernen erscheint, den erwartet an Bord eine kleine Belohnung. Los geht es 19.30 Uhr ab Hafen Treptow oder 20 Uhr ab Jannowitzbrücke.

Alle Informationen und Buchungen unter: http://www.sternundkreis.de Telefon: (030) 53 63 60-0

[/box]

Bild: Stern und Kreisschifffahrt