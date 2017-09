Krimi-Nacht im Reuter-Saal

Zum 25. Mal findet am 7. Oktober die „Reinickendorfer Kriminacht“ statt. Fünf Autoren lesen im Ernst-Reuter-Saal am Eichborndamm 213 aus ihren aktuellen Büchern und berichten in Gesprächen mit RBB-Moderator Uwe Madel über sich und ihre Helden. Zwischendrin spielen die Musiker vom „Premier Swingtett“ auf. Diesmal mit dabei: sind die Autoren Friedrich Ani, Horst Bosetzky (-ky), Oliver Bottini, Felix Huby und Melanie Raabe. Außerdem wird der Schauspieler Oliver Mommsen zu Gast sein. Innerhalb dieses Rahmens wird auch der Berliner Krimipreis 2017 in der Kategorie „Medien“ verliehen.

Weitere Infos

(red)