Am 1. Oktober zeigt das Kleine Theater am Südwestkorso 64 „Das Original“, ein Stück von Stephan Sachs mit Franziska Troegner und Matthias Freihof. Darin geht es um ein „hässliches Ding“ von Jackson Pollock, das Leben an sich, die Kollision unterschiedlicher Lebenswelten und alles, was dadurch mit ins Spiel kommt. Beginn ist um 18 Uhr, Karten und nähere Infos zum Stück gibt’s auf der Internetseite.

(red)