Kinderfest der Komischen Oper

Teilnahme gratis.

Mittlerweile ist es schon Tradition: Das Kinderfest am Tag der deutschen Einheit der Komischen Oper Berlin. Mit einem bunten Programm wird die Oper wieder vor, auf und hinter der Bühne für Freude bei kleinen Besuchern sorgen. Los geht es am 3. Oktober um 10 Uhr mit der Hausöffnung und einem Kinderzirkus. Am Abend findet der Höhepunkt des Tages, die neue deutsch-türkische Kinderoper „Die Bremer Stadtmusikanten/Bremen Mızıkacıları“ statt. Alle Veranstaltungen zum Kindertag sind gratis.

(red)