Wiedersehen macht Freunde

Der Kultreporter ist zurück und erklimmt mit seinem berühmten Puschelmikrofon die Bühne des Theaters Die Wühlmäuse in der Pommernallee 2-4. Mit seinem bisher persönlichsten Programm zeigt Alfons am 1. Oktober wie ein französischer Reporter, der in Deutschland lebt und arbeitet, die Welt sieht. Alles begann mit drei Freunden in Paris, die alles zusammen machten und die das Leben irgendwann auseinander getrieben hat.

Gut, dass sie vorab einen Termin abgemacht haben: „Heute, in genau 20 Jahren sehen wir uns hier wieder. Gleicher Ort, gleiche Zeit“. Nun sind die 20 Jahre vergangen und Alfons erscheint pünktlich zum vereinbarten Termin. Wer die Mischung aus Theaterabend und Comedy erleben möchte, hat dazu am 1. Oktober, ab 20 Uhr Gelegenheit. Karten kosten zwischen 24,50 und 29,50 Euro.

(red)