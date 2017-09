Berliner entscheiden sich für Fluglärm im Norden

Reinickendorf Eigentlich hatten die Reinickendorfer bereits im Jahr 2012 die Schließung des Flughafens auf dem Zettel. Gespannt beobachteten viele Nachbarn in den Ortsteilen rings um den Flughafen und Rollfeld, wie sich die neue Bezirksregion entwickeln könnte. Jetzt – fünf Jahre später – gerät durch den Lärm startender und landender Flugzeuge am Kurt-Schumacher-Platz noch immer jedes Gespräch zur Nervenprobe. Kein Wunder dass die Mehrheit gerade über den vom Fluglärm betroffenen Ortsteilen gegen den Volksentscheid zur Offenhaltung des Flughafens Tegel gestimmt hat. Damit jedoch gehörten sie selbst im von Flug- und anderem Lärm geplagten Reinickendorf zur Minderheit, die den Flughafenbefürwortern mit 35,1 zu 63,7 Prozent im Bezirk unterlag.

Wedding & Tiergarten Seit rund fünf Jahren warten auch viele Weddinger auf die Eröffnung des neuen Berliner Flughafens BER. Denn nicht nur in Tegel und Reinickendorf sind die Flugzeuge, die im Minutentakt in Tegel landen und starten, zu hören. Auch in vielen Teilen Weddings sind Anwohner vom Fluglärm betroffen. Wer im Sommer das nahegelegene Freiluftkino in der Rehberge besucht, muss alle paar Minuten ganz genau hinhören, um dem Film trotz Fluglärm folgen zu können. Natürlich gibt es auch viele im Bezirk, die die Nähe zum Flughafen zu schätzen wissen. So lässt sich wohl auch das Wahlergebnis erklären. Selbst im Afrikanischen Viertel stimmten rund 55 bis 59 Prozent für den Erhalt des Flughafens in Tegel. Auch hier gibt es Kieze, die sich gegen Tegel positioniert haben, so auch rund um den Leopoldplatz und die Pank- und Badstrasse.

Spandau Als im Mai 2012 der neugestaltete Lutherplatz in der Spandauer Vorstadt an seine künftigen Nutzer übergeben wurde, freuten sich diese nicht nur über neue Bänke und die Möglichkeit, hier Boule spielen zu können. Was die Anwohner noch viel mehr in Vorfreude versetzte, war der Umstand, dass mit der Schließung des nahen Flughafens Tegel bald nur noch Kinderlachen und -geschrei die Stadt-Idylle bereichert. Bekanntlich kam es anders: Bis heute donnern an- und abfliegende Maschinen über den Platz hinweg und machen normale Unterhaltungen unmöglich. Kein Wunder, dass die Mehrheit der Einwohner der Spandauer Neustadt und der umliegenden Kieze gegen die Weiterbetrieb Tegels gestimmt hat. Und damit auch im eigenen Bezirk in der Minderheit war. 56,9 zu 41,7 lautete in Spandau das Verhältnis von Tegel-Fans zu den Ablehnern eines Weiterbetriebs.