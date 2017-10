Aufruf zur Teilnahme an Kita-Programm

Das Berliner Landesprogramm „Kitas bewegen – für die gesunde Kita“ beginnt im kommenden Jahr mit der vierten Umsetzungsphase. Aufgrund der langjährigen guten Erfahrungen von beteiligten Kitas und Trägern wird der Bezirk auch an der vierten Umsetzungsphase, die von Januar 2018 bis Dezember 2019 verläuft, wieder aktiv teilnehmen.

Die partizipierenden Einrichtungen begeben sich für zwei Jahre in einen professionell begleiteten Organisations- und Qualitätsentwicklungsprozess. Nach diesen zwei Jahren können die Kitas an weiteren Qualitätsfeldern selbstständig weiterarbeiten. Alle Interessierten haben Gelegenheit sich bis zum 15. Oktober anzumelden. Informationen zum Programm gibt es online, Interessensbekundungen mit beigefügten Formular gehen an: LggK@ba-mitte.berlin.de

