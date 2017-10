An der Rudower Schule am Fliederbusch wurden seit Juli 2016 mehr als 250 Fenster ausgetauscht und weitere umfangreiche Sanierungsarbeiten, unter anderem an der Fassade, durchgeführt. Dabei hat der Bezirk zwei Millionen Euro aus dem Schulanlagensanierungsprogramm verbaut. Das Vorhaben wurde bei laufendem Betrieb in vier Bauabschnitten verwirklicht.

(red)